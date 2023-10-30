国家能源局：前三季度全国可再生能源新增装机 1.72 亿千瓦，同比增长 93%

IT之家 10 月 30 日消息，IT之家从国家能源局获悉，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏 10 月 30 日在国家能源局例行新闻发布会上表示，2023 年前三季度，国家能源局深入贯彻落实党的二十大精神，锚定碳达峰碳中和目标，统筹能源安全供应和绿色低碳发展，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，全力增加清洁电力供应，可再生能源发展不断实现新突破。

可再生能源装机规模不断实现新突破。2023 年前三季度，全国可再生能源新增装机 1.72 亿千瓦，同比增长 93%，占新增装机的 76%。其中，水电新增装机 788 万千瓦，风电新增装机 3348 万千瓦，光伏发电新增装机 12894 万千瓦，生物质发电新增装机 207 万千瓦。截至 2023 年 9 月底，全国可再生能源装机约 13.84 亿千瓦，同比增长 20%，约占我国总装机的 49.6%，已超过火电装机，其中，水电装机 4.19 亿千瓦，风电装机 4 亿千瓦，光伏发电装机 5.21 亿千瓦，生物质发电装机 0.43 亿千瓦。

可再生能源发电量稳步提升。2023 年前三季度，全国可再生能源发电量达 2.07 万亿千瓦时，约占全部发电量的 31.3%；其中，风电光伏发电量达 1.07 万亿千瓦时，同比增长 22.3%，超过了同期城乡居民生活用电量。

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