基于柱镜光栅，中国科学院院士现场演示利用特殊材料实现的“隐身术”

IT之家 10 月 30 日消息，在 10 月 28 日举行的B站“bilibili 超级科学晚”期间，中国科学院院士褚君浩现场展示了利用特殊材料实现的“隐身术”。

褚君浩院士请工作人员手持一块看似透明的面板，起初透过面板还可看到人物的下半身，但将这块材料旋转 90° 之后，褚君浩院士的下半身“消失不见”，且能够清楚地看到人物身后的舞台场景。（详见视频 6:40 处）

褚君浩院士表示，现实生活和自然动物界中存在很多“隐身术”，但可以负责任地告诉大家，这是科学手段而非“魔术”。

据介绍，实现上述“隐身”效果的材料为柱镜光栅，它由一排排微小的圆柱状凸透镜排列组成，每一根柱状凸透镜都会把背后的物体压缩成一个细条，使光线能够有规律地折射。当透镜数量足够多时，物体将会被分解成无数个相同的细条，从而形成视觉上“消失”的效果。

此外，褚君浩院士还展示了其他的隐身方式，包括利用折射率相似的两种物质、平面镜反射成像等等。

IT之家注：褚君浩是中国科学院上海技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长，是中国科学院院士。

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