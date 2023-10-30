理想汽车公布 5C 超充站新进展：已有 119 座投入使用，今年目标 300 座

IT之家 10 月 30 日消息，理想汽车今日公布了 5C 超充站建设的新进展，官方宣称在纯电车型开启交付前，理想将做好充分的部署和准备，建成“全国最大的高速 5C 超充网络”。

▲ 图源理想汽车官博，下同

据官方介绍，电能战略是理想汽车双能战略的重要组成部分，其中就包括高速 5C 超充网络的建设，达成 12 分钟充电 500 公里的高压纯电目标。理想 5C 超充站车位配备独立摄像头，自动完成车辆占位感知、自动降地锁、安全问题识别上报等功能；运行状态、充电情况自动回传到云端，由后台加以分析并挖掘潜在问题。

理想透露，理想 5C 超级充电站截至目前已有 119 座投入使用，已布局 11 个省份，35 个城市。理想 5C 超级充电站现阶段大部分实行 1+3 布局即一个站点配备 1 个 5C 超级充电桩和 3 个 2C 充电桩，未来随着保有量的提升将会升级 2+2 或更多配置布局。

理想汽车的目标为 2023 年建成 300 座 5C 超充站，实现对全国 10 条国家级高速干线全贯通，覆盖四大经济带 70% 的国家高速里程。到 2025 年，高速路段将建设完成 1000 + 站，实现对 90% 国家级高速干线全覆盖。

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