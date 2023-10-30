庵野秀明亲选奥特曼 4K 上映，“圆谷电影节 2023”11 月 17 日举行

IT之家 10 月 30 日消息，圆谷制作今天宣布，为纪念公司创立 60 周年，汇聚旗下众多 IP 的“圆谷电影节 2023”将于 11 月 17 日~30 日举行，届时将精选并放映圆谷制作的代表作品。此外，还有庵野秀明亲选的《奥特曼》系列作品 4K 上映。

本次活动将与圆谷制作公司最大的粉丝活动“TSUBURAYA CONVENTION 2023”一起举办，后者将于 11 月 25 日（周六）和 26 日（周日）举行。

据介绍，圆谷电影节是一项放映活动，其诞生的理念是“公司培养了 60 年的想象力，希望观众在大屏幕上观看剧集和纪录片，并借此机会更深入地享受圆谷制作的世界”。

作为 55 周年的总结项目，庵野秀明（《新世纪福音战士》系列动画导演）精选的奥特曼剧集将以 4K 格式放映，包括 4 集经典的《赛文奥特曼》。

此外，“圆谷电影节 2023”上还有约 1 小时 40 分钟的《赛文奥特曼》幕后纪录片，以及庵野秀明精选的 4 集《泰罗奥特曼》（IT之家注：原版，非 4K）。

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