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首页 > 智车之家>汽车新闻

中汽协：1-9 月全国汽车商品累计出口金额同比增长 33.9%

2023/10/30 13:29:16 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：清源
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感谢IT之家网友 Alejandro86 的线索投递！

IT之家 10 月 30 日消息，据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023 年 9 月，与上月相比，汽车商品进口金额微增，出口金额小幅增长；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。

IT之家汇总详细数据如下：

2023 年 9 月

  • 汽车商品进出口总额环比增长 3.8%，同比增长 15.7%。

  • 其中进口金额环比增长 0.47%，同比下降 5.4%；出口金额环比增长 5%，同比增长 26%

2023 年 1-9 月

  • 全国汽车商品累计进出口总额同比增长 14.6%。

  • 其中进口金额同比下降 18%；出口金额同比增长 33.9%

据中汽协本月早些时候的数据显示，2023 年 9 月份，我国新能源汽车产销分别完成 87.9 万辆和 90.4 万辆，同比分别增长 16.1% 和 27.7%，市场占有率达到 31.6%

今年 1 至 9 月份，新能源汽车产销分别完成 631.3 万辆和 627.8 万辆，同比分别增长 33.7% 和 37.5%，市场占有率达到 29.8%。

9 月份，我国汽车出口 44.4 万辆，环比增长 9%，同比增长 47.7%。1 至 9 月份，汽车出口 338.8 万辆，同比增长 60%。新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车的出口。

其中，新能源汽车出口 9.6 万辆，同比增长 92.8%；1 至 9 月份，新能源汽车出口 82.5 万辆，同比增长 1.1 倍。

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关键词：中汽协

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