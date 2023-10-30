米哈游连破六起《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏私服刑案

IT之家 10 月 30 日消息，IT之家从米哈游官方公告获悉，近期，米哈游专项维权行动取得重大进展。

截至 10 月 23 日，米哈游与公安执法部门紧密合作，成功打击了《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏私服，一举破获六起私服刑事案件，关停了包括“诛仙私服”在内的 6 处私服服务器，16 名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，其中包括 2 名私服开发者、14 名私服运营者。

米哈游称，游戏私服的架设和运营是网络游戏行业中危害最大的违法犯罪行为之一，严重侵害了企业和用户的合法权益，给玩家带来诸多安全隐患，持续危害游戏产业的健康发展。对此，米哈游与执法部门、司法部门联合行动，严打私服黑产，已对头部违法犯罪团伙形成了强有力的震慑，有效惩治不法分子，切实保护著作权人和消费者的合法权益，推动游戏产业健康可持续发展。

与此同时，米哈游还针对多个提供私服教程、私服售卖的自建网站与 “私服推广”主播展开维权行动，已向涉事网站及主播提起民事诉讼，要求其承担相应的侵权责任。

米哈游表示，今年以来，米哈游专项维权行动多领域切入、全渠道发力，精准打击各种侵权行为，从盗版手办、外挂、泄密等侵权行为的排查打击到此次私服的集中治理，坚决遏制侵权发展势头，目前已取得阶段性成果。未来，米哈游将借助法律手段持续加大对各类侵权行为的打击力度，不遗余力地维护广大用户的合法权益。

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