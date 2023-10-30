上市价 3198 元：GoPro HERO12 Black 运动相机 2708 元新低（6 期免息）

GoPro 于今年 9 月份发布了其最新款运动相机：GoPro Hero 12 Black。这款相机的一大升级是支持超长录制功能，当使用 GoPro 的 Enduro 电池时，可以连续拍摄更长时间的视频。官方上市价为 3198 元。

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GoPro 公司表示，这得益于重新设计的电源管理系统，使用 Enduro 电池时，相比上一代 Hero 11 Black，续航时间可以提高两倍，可录制 70 分钟 5.3K60fps 视频。不过IT之家需要指出的是，GoPro 公司的两倍评估是基于使用 Enduro 电池，如果使用标准的 GoPro 电池，续航时间会有所不同。

如果你想用 GoPro 相机为 TikTok 和 YouTube Shorts 等平台录制视频，Hero 12 Black 提供了一个新的 9:16 竖屏拍摄模式。这个模式加上对蓝牙无线音频设备（如 AirPods 和麦克风）的支持，意味着 Hero 12 Black 可以成为想要更轻松地制作竖屏视频创作者的一个不错的选择。

Hero 12 Black 还有一些专业人士可能喜欢的功能，例如能以 5.3K（最高 30fps，16:9 宽高比）和 4K（最高 30fps，8:7 宽高比；最高 60fps，16:9 宽高比）的分辨率拍摄 HDR 照片和视频，而新增的 GP-Log 编码则可以捕捉更多的动态范围。用户还可以在“无限数量”的 Hero 12 Black 相机之间使用时间码同步功能，这样就可以更容易地编辑来自多个角度的视频，并确保它们对齐。

Hero 12 Black 还可以通过一个新的 Max Lens Mod 2.0 配件，在 4K / 60fps 下实现 177 度的视野。 更大的镜头也意味着用户可以在宽屏视频中获得 36% 更宽的视野，在竖屏视频中获得 48% 更高的视野，不过这个镜头需要另外购买。

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