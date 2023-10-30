【IT之家开箱】vivo Y100 琉云青、璃光蓝图赏：演绎东方美学，千元机少有高端质感

10 月 30 日，vivo Y100 手机正式发布。作为一款千元机定位的产品，vivo Y100 实现了千元机少有的“3D 双曲面玻璃后盖”，带来的高端质感令人印象深刻。

在配色上，vivo Y100 提供了琉云青、璃光蓝、星夜黑三个版本，IT之家拿到的是琉云青、璃光蓝两款配色，现在为大家带来图赏。

璃光蓝、琉云青

首先是琉云青配色，该配色采用了萤石 AG 工艺，磨砂质感强烈，通过微米级光刻技术，这块玻璃背板也拥有了非常强烈的闪耀观感，光线下看起来是耀耀生辉。

在美学设计上，vivo 还将自然界中的羽毛状的高空卷云复刻在背板上，超过 500 片的羽纱纹理，从摄像头模组区域一直延伸至机身底部，像是飞鸟展开的羽翼，又有着强烈的中国水墨画韵味。

琉云青

在色彩上，琉云青整体还呈现出“由白至青”的渐变，这是很温和，中性的色彩，低饱和度，但明度较高，有点小清新，但有些更多属于东方色彩的独有美学。

琉云青

IT之家拿到的另一款配色，璃光蓝则让玻璃实现了“琉璃”质感。

据官方资料，vivo 采用了纳米级瓷釉质感镀膜，赋予了釉面陶瓷的温润通透感，加之“银河粒子纹理”，最终实现了流光幻动，晶莹剔透的观感。

璃光蓝

这两款配色，从不同的角度各自演绎着东方美学，作为一款千元机定位的产品，却能够享受如此“奢侈”的高端工艺，这放在以前是想都不敢想的。

璃光蓝

回到屏幕上，这次 Y100 搭载了一块 6.78 英寸 3D OLED 曲面屏。

在显示规格上，拥有 2400×1080 分辨率，支持 120Hz 自适应变速高刷、1300nit 局部激发亮度、8,000,000:1 对比度、100% P3 电影级色域 、105% NTSC 广色域 ，以及通过了 SGS 低蓝光认证、SGS 低拖影认证、SGS 低频闪认证。

vivo Y100 对窄边的控制也比较出彩，上下左右黑边分别为 1.75mm、2.37mm、1.52mm 和 1.52mm。亮屏状态下基本做到了视觉的“四边等窄”。

也正是得益于正反曲面设计，vivo Y100 实现了极为轻薄的好手感，其中星夜黑厚度仅为 7.49mm，重量也仅为 172g，而琉云青、璃光蓝厚度也在 7.57mm 左右，重量为 183g。

vivo Y100 的影像模组采用了“天镜云窗”设计，采用透明高亮材质，模组内部有两颗硕大的圆形摄像头，右侧上方是补光灯。这颗补光灯还融入了吊顶水晶灯的纹理质感，丰富了整机设计与质感。

总而言之，vivo Y100 的这套设计语言，在一众的千元机产品中很罕见。不敢说 vivo 实现了“高端设计大众化”，但至少 Y100 系列的发布，给整个千元机市场带来了令消费者眼前一亮的好设计，仅凭这个设计，我想就会有很多的消费者为之买单的。

核心配置上，在影像部分，vivo Y100 搭载了 6400 万双摄系统，搭载了 6nm 高通骁龙 695 芯片，提供了 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB 四个版本，机身内有 5000mAh 的大电池，与之搭配的，是 44W 闪充的充电方案。

更多图赏：

IT之家附 vivo Y100 售价：

8GB+128GB 版 1399 元

8GB+256GB 版 1599 元

12GB+256GB 版 1799 元

12GB+512GB 版 1999 元

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