华为智选车首款轿车，消息称智界 S7 将于 11 月 9 日开启预售

IT之家 10 月 30 日消息，据“第一电动网”等车媒报道，华为智选车业务首款轿车智界 S7 于 11 月 9 日正式开启预售。

该车今年 8 月初官宣，随后在工信部完成申报，是一款由华为智选与奇瑞汽车合作的车型。作为一款热度持续居高不下的产品，该车的外观和内饰都已陆续得到曝光。

从车媒“闲・传车”放出的最新实拍图来看，该车副驾驶位置配备了一个上翻式储物格，此前曾有消息称这个位置是留给可翻转式“光场屏”用的，但这次亮相的实车并未配备。

座椅方面，该车副驾座椅预计将配备腿托，实现类似“女王副驾”或“零重力座椅”的功能。

综合IT之家此前报道，智界 S7 定位纯电中大型轿跑车，将率先搭载最新发布的 HarmonyOS 4 鸿蒙系统和 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，搭载了宁德时代磷酸铁锂或三元锂 + 磷酸铁锰锂电池及华为电机，两驱版功率 215kW，四驱版功率 150/215kW。

根据余承东的说法，智界 S7 将会是一款“超越特斯拉 Model S”的产品。

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