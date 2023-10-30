加码立减 850 元：小米 13 系列手机京东自营 24 期免息

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小米 13 系列京东自营 11.11 狂促今日加码，除了已有的 24 期免息 + 赠 1 年延保（价值 199 元）外，今日使用京东白条支付将再减 150~200 元，全程保价 11.11：点此前往主会场。

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12+256G 版 3749 元（直降 850 元）

12+512G 版 4149 元（直降 850 元）

叠加京东白条 200 元优惠后，小米 13 Ultra 本次至高直降 800 元，各款折后价为：

12+256GB 版 5199 元（直降 800 元）

16+512GB 版 5699 元（直降 800 元）

16GB+1TB 版 6499 元（直降 800 元）

小米 13

采用高亮金属直立边框，搭载超窄边直屏，拥有旷野绿 、远山蓝、黑 、白四款配色。

整机厚度 7.98mm，重量 189g。

小米 13 搭载 6.36 英寸定制超窄视觉四等边柔性直屏，配备 1.61mm 超窄边，93.3% 超大屏占比，采用 E6 发光材质，峰值亮度 1900nit，功耗降低 22%，支持全局 120Hz 高刷，应用还能逐一单独设置，还支持 DC 调光。

性能方面，小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

小米 13 Ultra

参数方面，该机搭载了高通骁龙 8 Gen 2 移动处理平台、LPDDR5X 内存、UFS 4.0 闪存，采用环形冷泵散热，首发 6.73 英寸华星光电 C7 3200×1440 OLED 双曲屏，支持 12bit 色深、120Hz 刷新率（LTPO）、1300nit 亮度、2600nit HDR 峰值亮度，支持低亮度 1920Hz PWM 调光、高亮度 DC 调光，全新专业原色模式（基于 CIE2015 色彩空间校准）。

该机厚 9.06mm、重 227g，提供橄榄绿、黑色、白色 3 款配色，采用第二代纳米科技皮、Unibody 金属框架机身，配备瑞声科技 1010 X 轴线性马达、对称式立体声扬声器，升级 USB 3.2 Gen 1 接口（最高 5Gbps），支持 IP68 防尘防水。

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