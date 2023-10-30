vivo TWS Air2 耳机发布：支持蓝牙 5.3 及 AI 通话降噪，到手价 129 元

IT之家 10 月 30 日消息，在今天下午举行的 vivo 新品发布会上，vivo TWS Air2 耳机正式亮相，到手价 129 元。

vivo TWS Air2 耳机采用半入耳式设计，提供晨白、夜蓝两种配色，单耳重量仅 3.6g，支持 IP54 级防尘防水，官方宣称单次续航至长 6 小时，搭配充电盒续航至长到 30 小时。

配置上，这款新品耳机搭载 14.2mm 声音单元，支持 3D 全景音频和 DeepX 3.0 立体声效，支持 AAC、SBC、LC3 音频解码，拥有 AI 通话降噪功能。此外，该产品还配备蓝牙 5.3，支持双路传输 2.0，全链路游戏延迟低至 55ms。

功能上，该产品支持一键闪连 / 弹窗连接，搭配手机端可实现遥控拍照、消息播报、来点播报、实时翻译、Jovi 语音助手等功能。

vivo TWS Air2 耳机已经于 10 月 23 日开启预售，将于明日（IT之家注：10 月 31 日）正式开售，官方定价 149 元，首销到手价 129 元。

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