腾讯申请“微信 AI 服务平台”商标，有望搭载混元大模型

IT之家 10 月 30 日消息，10 月 16 日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册 1 枚“微信 AI 服务平台”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。

IT之家从中国商标网查询发现，该商标的商品 / 服务包括：

广告；提供商业信息；为他人推销；网络市场营销咨询服务；人事管理咨询；在计算机数据库中更新和维护数据；会计；销售展示架出租；自动售货机出租；收银机出租；寻找赞助；药用、兽医用、卫生用制剂和医疗用品的零售服务

腾讯目前已公布自家的“混元大模型”，该模型于今年 9 月首批通过备案，将正式上线，并陆续面向公众开放。

据介绍，腾讯混元大模型是由腾讯全链路自研的实用级大模型，拥有超千亿参数规模、预训练语料超 2 万亿 tokens，已深度应用到多个业务场景中，包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ 浏览器等在内的超百个业务和产品，已经接入腾讯混元大模型测试。

近日，有IT之家网友反馈已经通过混元大模型内测审核，并分享了相关操作页面。从截图中可以看到，混元大模型支持制定面试大纲、旅行计划、PPT 大纲、健身计划等功能，分为工作、编程、营销、生活等选项。

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