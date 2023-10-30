京沪高铁：前三季度归母净利润 89.14 亿元，同比增长 5764.27%

IT之家 10 月 30 日消息，京沪高铁今日发布 2023 年第三季度报告，前三季度实现营业收入 308.82 亿元，同比增长 102.83%；归属于上市公司股东的净利润 89.14 亿元，同比增长 5764.27%；基本每股收益 0.1815 元。

其中，第三季度实现营业收入 116.02 亿元，同比增长 58.98%；归属于上市公司股东的净利润 37.78 亿元，同比增长 220.27%。国内客运形势向好，公司营业收入向好恢复。IT之家附业绩表如下：

京沪高速铁路股份有限公司（简称“京沪高铁公司”）于 2007 年 12 月 27 日在北京创立，是铁路行业唯一引入社会现金投资者和中外合作经营的铁路公司，践行铁路建设投融资体制改革的新模式。公司作为京沪高速铁路及沿线车站的投资、建设、运营主体，通过委托运输管理模式，委托京沪高速铁路沿线的北京局集团公司、济南局集团公司和上海局集团公司对京沪高铁进行运输管理，并将牵引供电和电力设施运行维修委托中铁电气化局集团进行管理。

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