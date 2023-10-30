宝马召回部分国产及进口汽车，涉及车辆高压蓄电池等问题

IT之家 10 月 30 日消息，IT之家从市场监督管理总局官网获悉，日前，华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定召回以下车辆。

一、华晨宝马汽车有限公司

自 2024 年 1 月 12 日起，召回生产日期在 2017 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 7 日的部分 5 系插电混动汽车，共计 41446 辆。

本次召回范围内车辆高压蓄电池的双电池单元模块由于设计原因，其内部电芯可能发生相对位移，造成绝缘故障。此时高压系统会关闭并亮起故障灯及弹出故障提示信息，但发动机可以正常工作。极端情况下，如果电芯与蓄电池壳体发生接触，则无法排除发生热失控的风险，存在安全隐患。

华晨宝马汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆更换全部 4 块高压蓄电池的双电池单元模块，以消除安全隐患。

二、宝马（中国）汽车贸易有限公司

自即日起，召回生产日期在 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 1 月 26 日的部分进口 7 系汽车，共计 4519 台。

本次召回范围内车辆由于雨刮器连杆的材料过硬，可能导致连杆和轴的连接处磨损松动，造成雨刮器无法正常工作，影响驾驶员视野，存在安全隐患。

宝马（中国）汽车贸易有限公司将免费为召回范围内的车辆检查雨刮器连杆，必要时进行更换，以消除安全隐患。

华晨宝马汽车有限公司、宝马（中国）汽车贸易有限公司将以挂号信、互联驾驶消息等形式，通知相关用户。用户可拨打宝马售后服务热线：400-800-6666（固话或手机拨打均可），了解此次召回的详细信息。此外，也可登录网站 www.dpac.org.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。

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