努比亚 Z50S Pro 手机星光摄影套装 11 月 4 日上线，35mm 焦段人文影像

IT之家 10 月 30 日消息，努比亚手机日前宣布，将于 11 月 4 日举行努比亚十一周年牛仔嘉年华活动，届时 Z50S Pro 手机星光摄影套装将上线。

目前，尚不清楚努比亚 Z50S Pro 手机星光摄影套装内具体内容，官宣海报仅透露是一个黑色矩形包装盒。

据IT之家此前报道，努比亚 Z50S Pro 手机发布于今年 7 月，搭载高通骁龙 8 Gen 2 领先版处理器， 拥有黑咖、卡其、拾光之镜三款配色，厚 8.6mm，重 228g，采用大圆盘后摄模组，后盖采用“小牛皮 + 玻璃”拼接设计。

该机主打 35mm 焦段人文拍摄，后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.49 英寸，OIS 光学防抖）+ 50MP 超广角 + 8MP 长焦（OIS），支持 6 倍光学变焦。

这款手机正面配备 6.78 英寸 1.5K 超视网膜护眼直屏（2800×1260），采用京东方 Q9 发光材料，支持 2160Hz 高频 PWM 调光、全局 DC 调光等。此外，该机配备 5100mAh 电池，支持 80W 快充。

努比亚 Z50S Pro 手机星光摄影套装究竟会以哪种形式与大家见面还不得而知，作为参考，努比亚 Z50S Pro 售价区间为 3699 元~4499 元。

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