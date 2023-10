11.11 购物狂欢就在此刻，还不快快入手拥有 AI 加速的 RTX 40 系笔记本

今年的 11.11 大促正在进行中,久等了!一直持币观望笔记本产品的小伙伴,因为 11 月的到来意味着 Steam 秋季大促也近在咫尺了,现在正是换新好时机。小编今天给大家挑选了几款性价比还不错的游戏本,全部搭载了 RTX 40 系列笔记本电脑 GPU。

RTX 40 系列显卡基于 NVIDIA Ada Lovelace 架构,在大家最关心的游戏表现上,借助 NVIDIA DLSS 3 这项 AI 渲染技术,可实现性能倍增,已有超过 350 款游戏和应用支持 DLSS,现在更是支持到最新的 DLSS 3.5,采用光线重建技术,对于如《赛博朋克 2077:往日之影》这种密集型光线追踪的游戏可创建更高质量的光线追踪图像。在光追性能上,第三代 RT 核心也有 2x 的性能提升。另外还有 80 款游戏支持 NVIDIA Reflex 低延迟技术,在多人竞技游戏场景下更具竞争力。

而在创意生产方面,借助 NVIDIA STUDIO 驱动和第八代 NVENC AV1 编码器,3D 图形渲染能力、视频解码能力以及流媒体直播性能也得到大幅提升,基于 AI 计算的人工智能、AIGC 绘图领域,也都有飞跃性的加成。

所以搭载有 RTX 40 系列笔记本电脑 GPU 的产品无论是拿来干活还是娱乐都能满足大家的需求。那话不多说,赶紧随我一起来看吧,由于大促期间活动很多,价格请以商详页面为准哦。

华硕天选 4 锐龙版

首先给大家推荐的是这款华硕天选 4 锐龙版,核心配置上它采用 RTX 4060 笔记本电脑 GPU,8GB 显存加 140W 满功耗,搭配锐龙 9 7940H 旗舰处理器,8 核心 16 线程,单核最高主频可达 5.2GHz,能够轻松应对 1080P 和 2K 分辨率下的 3A 游戏需求。

华硕天选 4 锐龙版还搭载了一块 2.5K 分辨率的 IPS 全能电竞屏,支持 165Hz 高刷、3ms 响应、DC 调光、G-sync 等属性,并拥有 100% DCI-P3 色域。华硕天选 4 锐龙版支持双显三模切换技术,可自由切换独立、混合和集显输出三种模式,兼顾性能和续航。

外观设计上天选一直以高颜值著称,日蚀灰和魔幻青两种配色供你选择。C 面自带数字小键盘和 RGB 背光,实用又炫酷。90Wh 大电池加 100W PD 快充,从容外带没有续航焦虑。

天选 4 锐龙版配备 16GB DDR5 4800MHz 双通道内存和双 PCIe4.0 硬盘插槽,冰川散热架构设计能够高效散热,智能降低运行噪音,确保性能的持久发挥。双 11 期间,华硕天选 4 锐龙版的锐龙 9+RTX4060 版本参考到手价只要 7499 元。

联想拯救者 R7000 2023

联想拯救者 R7000 2023。它采用 RTX 4060 笔记本电脑 GPU,搭配锐龙 7 7735H 处理器,应对主流游戏需求同样不在话下。

联想拯救者 R7000 2023 最大的特点薄机身设计和商务风外观,方正硬朗的机身线条,19.9mm 厚度以及朴实低调的 LEGION Logo,都彰显着沉稳。全尺寸方向键 + 数字小键盘区 + 下凹设计键帽,打字手感更舒适,办公效率更高。

联想拯救者 R7000 2023 支持显卡热切换技术,配备一块 16 英寸的高分高刷高色域 IPS 屏幕,支持 100% sRGB 色域,165Hz 高刷,G-SYNC 和 DC 调光,屏幕素质均衡全面。霜刃散热系统 5.0 能够快速将热量排出机身,薄机身也无惧散热压力。

16GB DDR5 内存、PCIe4.0 固态、Wi-Fi6、100W PD 快充等周边配置,接口给到了 3 个 USB3.2 Type-A 和 2 个 USB3.2 Gen2 Type-C(包含一个全功能),还有 HDMI2.1 和 RJ45 网线接口,外接和扩展性完全为游戏而生。联想拯救者 R7000 2023 锐龙 7+RTX4060 版本双 11 参考到手价 6799 元。

机械革命极光 Pro

机械革命这个牌子近两年因超高性价比变得非常火爆,今天推荐的极光 Pro 自然也超划算。极光 Pro 搭载的 RTX 4060 笔记本电脑 GPU,性能可以做到越级体验,这当然要得益于 RTX 40 系显卡出色的游戏性能和 AI 驱动的 DLSS 3 技术,在不增加功耗的前提下,借助 AI 计算让游戏性能帧数暴增,实现性能飞跃。

处理器方面配备了英特尔 12 代酷睿 i7-12650H 处理器,采用异构混合架构设计,在提高多线程性能的同时,能耗比也大幅提升,即使放到今天性能也毫不落伍。

显卡方面,GeForce RTX 4060 支持高帧率游戏和第三代 RT Core、第四代 Tensor Core,使玩家能获得在 1080P 分辨率下获得流畅的光追游戏体验。

2.5K / 165Hz / 100% sRGB 色域的电竞屏能够充分展示游戏的精美画面,平均 Delta E 小于 2 的色准和 DC 调光的支持,兼顾了创意设计需求和护眼属性,独显直连技术加持解锁了游戏的性能上限。

极光 Pro 的外观设计比较朴实,银白金属机身、喷砂工艺搭配 CNC 钻铣 Logo,机身重量控制在 2.1kg,收纳更方便。240W 电源适配器非常小巧,充分考虑外带需求。最重要的是极光 Pro 的 12 代 i7-12650H + RTX 4060 笔记本电脑 GPU 目前只要 5999 元,性价比直接拉满。

联想拯救者 Y7000P 2023

联想拯救者 Y7000P 2023 采用搭载了 140W RTX 4060 笔记本电脑 GPU,拥有 8GB GDDR6 的大显存,还有英特尔 13 代酷睿 i7-13620H 处理器,10 核心 16 线程,最高单核频率可达 4.9GHz。出厂即支持 LEGION BOOST 超频技术,畅玩主流 3A 大作无压力。

除了提供强悍的游戏性能之外,RTX 4060 笔记本电脑 GPU 在创意生产方面表现同样不俗。只要安装对应的 NVIDIA Studio 驱动,就能借助 AI 计算、CUDA 加速等技术,针对视频剪辑特效、3D 建模和图形设计等创意生产能力进行 RTX 加速,大幅提升效率。

联想拯救者 Y7000P 2023 屏幕素质出色,B 面采用四面超窄边框设计,屏占比高达 92.8%;2.5K / 165Hz / 3ms 等电竞屏属性都有,高色域、G-SYNC、DC 调光,还支持 10Bit 色深和 XRite 色彩管理两个特色功能,具备硬件级低蓝光认证,色彩更准更护眼。

联想拯救者 Y7000P 2023 支持 3 种性能模式调节,DDG2.5 显卡多模式切换,用户可根据不同使用场景自由选择,在性能释放、运行噪音、离电续航等方面取舍。140W 的便携式 Type-C 快充适配器,旅行重量更轻。联想拯救者 Y7000P 2023 的 i7 + RTX 4060 到手价 7499 元,感兴趣的小伙伴不要错过。

华硕天选 4 Plus 锐龙版

华硕天选 4 Plus 锐龙版相比前面介绍的天选 4,拥有更大尺寸的 17.3 英寸巨屏,支持更高的 360Hz 刷新率,更是采用了 RTX4070 笔记本电脑 GPU,适合追求更强性能和大屏显示需求的朋友。

天选 4 Plus 锐龙版搭载的 RTX4070 显卡也是 140W 满功耗的,性能上能够更好驾驭 2K 分辨率,画质拉满的 3A 大作,第三代 RT 核心让它的光追性能提升高达 2x。另一方面,第四代 Tensor 核心让 AI 性能再度进化,DLSS 3 的 AI 加速让游戏能够生成更多高质量的稳定帧。RTX40 系显卡的 AI 算力足以支持 AIGC 绘图、人工智能等领域,比如说多模态的 Stable Diffusion。

天选 4 Plus 锐龙版搭载的冰川散热系统,通过增加进风量、风扇转速和热管规格等方式,及时将发热大户产生的高温消解,确保持久稳定的性能输出。最高 16GB DDR5 双通道内存和 1TB M.2 固态,预留双硬盘位,双 A 双 C 口、HDMI2.1 加 RJ45 网口,外接扩展和加装升级更从容。华硕天选 4 Plus 锐龙版 R9 7940H+RTX4060 版参考到手价 8499 元,是大屏游戏本中不错的选择。

OMEN 暗影精灵 9

最后,如果你的预算来到万元,那么我推荐这款 OMEN 暗影精灵 9。虽然价格是所有推荐中最高的,但它的配置也最强。140W RTX4070 的 8GB GDDR6 大显存,让游戏运行更稳,基于 AI 加速的 DLSS 3 技术实现了 4x 性能提升,第三代 RT Core 让光追性能也提升了 2x。RTX 40 系首次加入的双 NVIDIA 编码器,让视频输出时间减少 50%。NVENC AV1 编码器支持主流直播软件,直播更稳更清晰。

13 代酷睿 i9-13900HX 增强版处理器,24 核心 32 线程,最高主频可达 5.4GHz,单核性能再突破,多核性能猛增。

屏幕方面,惠普暗影精灵 9 配备了一块 16.1 英寸的 IPS 大屏,支持 2.5K 分辨率,240Hz 刷新率,3ms 响应时间,100% sRGB 色域,屏幕可以 180 度屏幕开合,还有 DC 调光和双低蓝光认证等特性,体验再次升级。

惠普暗影精灵 9 搭载了豪华的双雷电 4 接口,支持 PD 充电、数据传输和视频输出,功能全扩展性强。外观设计一如既往的硬朗肌肉风,搭配全尺寸分区背光的 RGB 键盘灯,电竞属性浓厚。惠普暗影精灵 9 参考到手价 10499 元,想要体验更好的性能发挥,可以考虑下这款。

好了,以上就是小编的双 11 游戏本推荐了,如果你对其它搭载 NVIDIA GeForce RTX 40 系笔记本电脑 的产品感兴趣,也可以点击下方链接进入主会场,更多 RTX 40 系爆款产品带你玩转 11.11。

