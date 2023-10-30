【IT之家开箱】小米 14 Pro 钛金属特别版手机图赏：星空 + 光环的科技美学

10 月 26 日晚间，小米举行发布会，正式发布了全新小米 14 系列手机，包括小米 14 以及小米 14 Pro 两款产品，其中小米 14 Pro 还有一个钛金属特别版。目前，IT之家已经拿到了这款小米 14 Pro 钛金属特别版，下面我们先为大家送上一波开箱图赏。

包装上，这款手机采用的是和小米 14 Pro 普通版一样的黑色纸质包装盒，正面有白色的“xiaomi 14 Pro”标识，设计简约，但是下方多了“钛金属特别版”字样。

再看小米 14 Pro 钛金属特别版手机本体，这款手机整体色调是灰色，和钛金属的材质颜色构成一个整体，同时灰色的明度稍微有些亮，看起来比较有科技感。

同时，小米 14 Pro 钛金属特别版背面采用的是和正面屏幕一致的小米龙晶玻璃，玻璃表面有一层淡淡的雾化处理，在亮灰色的搭配下看起来很有质感，当光线折射时并不会反射出亮眼的光，更显低调优雅。

摄像头方面，小米 14 Pro 钛金属特别版和标准版最大的曲边自然就是外围一圈巴黎饰钉金属圈的颜色变成了活力满满的橙色，成为整个背面最亮眼的一抹设计，让手机整体不显单调，官方称之为“日出光环”设计。除此之外，这款手机同样采用了徕卡光学 Summilux 镜头，镜头模组为圆角矩形设计，黑色玻璃面板。

机身玻璃背板四周通过很窄的弧线过渡到手机中框，小米 14 Pro 钛金属特别版的“钛金属”，指的自然就是中框了，它采用航天级 99% 高纯钛和高强铝合金材料，精密复合，浑然一体，中框表现有细密的拉丝纹理，和背面的玻璃质感在视觉上彼此呼应。中框为直角没有弧度，让这个机身看起来更加硬朗有型。

顺着中框来到手机正面，小米 14 Pro 钛金属特别版采用了一块 6.73 英寸的极微四曲屏，屏幕边缘以非常微小的弧度直接与手机中框相连。同时这块屏幕四面边框是等宽的，而且宽度极窄，因此亮屏时可以带来十分震撼的视觉冲击力。

机身元素方面，小米 14 Pro 机身顶部为扬声器开孔以及天线隔断、机身右侧为音量键和电源键，左侧没有任何按键，机身底部则为 SIM 卡槽、USB Type-C 接口以及扬声器开孔。

配件方面，小米 14 Pro 随机附赠了一枚氮化镓 120W 快充头、数据线、说明书、取卡针以及一个透明的保护壳。

整体来说，小米 14 Pro 钛金属特别版设计高端，做工扎实，很有品质感，同时机身更加坚固，对钛金属材质感兴趣的同学不妨入手。

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