中国造车新势力抢滩中东，哪吒与 EIH Automotive &Trading 签署战略合作协议

IT之家 10 月 30 日消息，哪吒汽车与阿联酋知名企业 ——EIH Automotive &Trading，于 10 月 27 日在上海签署战略合作协议，并宣布会在 2024 年为阿联酋带去多款车型。

哪吒汽车官方表示，EIH Automotive &Trading 拥有皇室背景，将成为哪吒汽车在阿联酋的首家战略经销商，加速哪吒汽车旗下高品质智能电动汽车进入中东。

数据显示，今年 1-7 月，阿联酋已跻身中国汽车商品出口金额排名前十位国家之列，且增速明显。

目前，哪吒汽车的业务已经扩展到了东南亚、中东、北非、拉丁美洲以及欧洲市场，中东市场包括阿联酋、约旦等多个国家，而哪吒主要是通过与当地经销商、汽车公司合作的方式开展对外业务。

据介绍，哪吒汽车目前已规划 7 款海外产品，包含轿车、SUV 及旅行版车型，覆盖从 A 级到 E 级的主流细分市场，同时还在开发左右舵车型，产品可在超过 60 个海外市场销售。

目前，哪吒汽车国内在售车型包括哪吒 X、哪吒 GT、哪吒 S、哪吒 U-Ⅱ、哪吒 AYA 四款。参考IT之家此前报道，哪吒 X 于 10 月 18 日上市，定价 12.68 万元起。

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