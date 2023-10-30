上海市市监局反垄断办回应李佳琦涉嫌控价：已关注，正在调查核实

IT 之家 10 月 30 日消息，上周，有京东采销喊话李佳琦“二选一”，并呼吁相关部门介入管理“伪全网最低价”，引发关注。

今日，上海市市场监督管理局反垄断办工作人员回应九派新闻称，“我们反垄断办已关注到此事，目前正在调查核实过程中。如果发现违法行为，会进行查处。”

10 月 24 日，有京东工作人员在朋友圈发文称，京东收到品牌商海氏的律师函，被品牌投诉由于某款海氏烤箱的京东价格低于李佳琦直播售价，违反了他们与李佳琦签署的“底价协议”，并要求赔偿巨额违约金。

参考 IT 之家此前保底，对于“底价协议”和“二选一”的说法，美 ONE 方面均表示“不实信息”，坚称李佳琦直播间与品牌方签订的合约中并没有涉及“全网最低价”和“二选一”的约束条款，直播间商品的定价权在于品牌。

根据此前报道，京东工作人员表示，前述海氏产品为京东自营产品，其价格低是因为京东自掏腰包进行了补贴，并质疑头部主播有“二选一”行为。

据该工作人员提供的律师函，海氏方面表示，京东多次违反合同约定，直接或间接修改海氏产品销售价，造成了海氏公司在与其他客户合作合同中的被动违约，即将产生巨额赔偿的风险。

新浪科技发现，“美 ONE 直播推广服务合同”中写道，品牌需保证赠品的价值为保证期限内在保证范围内的同等条件下价值最高。且在保证期限内，品牌需要保证其通过指定达人在本合同框架下双方约定的所有推广服务下提供的促销力度为保证期限内在保证范围内的同等条件下最大力度。如若违约，品牌需要向消费者退还五倍差价，并向美 ONE 赔偿违约金人民币 200 万元，并承担由于退还差价发生的一切费用和损失。

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