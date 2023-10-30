陕西推进 IPv6 技术演进和应用创新发展，围绕技术体系、产业基础等六方面部署十五项重点任务

IT之家 10 月 30 日消息，陕西省通信管理局等八部门联合印发《陕西省推进 IPv6 技术演进和应用创新发展实施意见》（IT之家下文简称“实施意见”），部署推进陕西省 IPv6 技术演进和应用创新发展工作。

据介绍，《实施意见》分三部分内容：

一是强调了指导思想、基本原则，锚定了主要目标；

二是围绕“技术体系、产业基础、支撑能力、融合应用、创新之城、安全保障”六个方面部署了十五项重点任务；

三是制定保障措施，在加强统筹联动，强化经验推广，优化发展环境，加强督促指导，培育人才队伍五个方面形成合力。

官方指出，以 IPv6 为代表的互联网是关系国民经济和社会发展的重要基础设施，“IPv6+”为代表的产业互联网则是加快网络强国建设、加速国家信息化进程、助力经济社会发展、赢得未来国际竞争新优势关键抓手。

《实施意见》的印发，旨在推进陕西省“IPv6+”技术和产业创新升级，对陕西省数字经济做强做大做优，加快“网络强省”“数字陕西”建设具有重要意义。

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