飞傲推出 BTR15 耳放：QCC5125+XU316 组合，双输出接口，首发 699 元

IT之家 10 月 30 日消息，据飞傲官方公众号消息，飞傲目前在电商平台上架了一款 BTR15 蓝牙解码耳机功率放大器，这款耳放预计将在 11 月 3 日 10:00 开售，到手价为 699 元。

▲ 图源 飞傲官方旗舰店

官方主要强调，这款耳放采用“QCC5125+XU316 组合”、采用“全局专业级参量 PEQ”，使用“3.5mm+4.4mm 双输出接口”、配有“双 DAC 四路全平衡驱动”。

▲ 图源 飞傲官方旗舰店

在设计方面，这款耳放拥有一款 0.96 英寸 OLED 显示屏，采用“双弧面热弯玻璃技术”，配备铝合金质感中款，并拥有一个实体三档开关用于调节蓝牙解码、USB 解码、手机 DAC 小尾巴模式，从而适应不同场合。

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BTR15 耳放配备了全局参量均衡器，号称通过飞傲自主研发的调节算法及界面，在所有模式下都可以自主调节 EQ 的频点、增益、带宽。

▲ 图源 飞傲官方旗舰店

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此外，BTR15 耳放支持 MQA 8 倍展开，拥有一套独立供电系统，号称“令耳放不再与 DAC 共用电源，电源更纯净”，并使耳机本身平衡输出功率提升 40% 至 340mW。

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IT之家附耳机具体数据内容如下：

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