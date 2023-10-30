OPPO Find N 开启安卓 14、ColorOS 14.0 内测 nolog 用户招募

1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 13.1.0.192、13.1.0.193 。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。