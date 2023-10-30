OPPO Find N 开启安卓 14、ColorOS 14.0 内测 nolog 用户招募

IT之家 10 月 30 日消息，OPPO Find N 现已开启 ColorOS 14.0 x Android 14 升级内测 nolog 版本用户招募。
【招募详情】
招募机型：Find N
招募时间：10 月 30 日 - 11 月 3 日
审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准
版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送
【申请方式】
1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本 13.1.0.192、13.1.0.193 。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）
2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。
3、提交申请后，请耐心等待！管理人员将在招募结束后，根据您的问卷填写情况进行资格审核，审核结果请以尝鲜申请界面显示为准。
IT之家提醒，当前内测版本当前存在以下已知问题，请慎重考虑报名。
1）亮屏时小屏切换至大屏，大屏亮屏稍有延迟
2）设置 PIN 码后小屏下 PIN 码解锁界面按钮显示重叠
3）相机前置夜景拍照成像绿屏
4）部分第三方应用悬停模式显示异常
5）打开 USB 调试模式后传输文件电脑端不显示图片
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