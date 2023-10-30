小米手表 S3 搭载紫光展锐 W117 芯片：22nm 工艺、RTOS 系统、支持 eSIM

IT之家 10 月 30 日消息，在上周的小米 14 系列新品发布会上，小米手表 S3 正式发布，搭载“百变表圈”，售价 799 元起。

根据紫光展锐官方消息，小米手表 S3 搭载了紫光展锐 W117 芯片，实现了 eSIM 独立通话功能，并搭载了小米 HyperOS，配置跌倒检测、紧急救助功能。

紫光展锐 W117 支持 4G 全网通、VoLTE 高清语音通话，可实现在线支付、在线音乐、语音助手等功能。搭载展锐 W117 的小米手表 S3 可选择 eSIM 版，支持独立号码和一号双终端。

在紫光展锐 W117 以及 UCVS 系列全场景功耗优化策略的支持下，小米手表 S3 eSIM 典型模式续航可达 7 天，AOD 模式 5 天，eSIM 重度模式可使用 3 天。在极速闪充模式下，充电 5 分钟即可续航 2 天。

IT之家查询紫光展锐官网获悉，W117 是升级 MCU 蓝牙表方案至蜂窝表方案的 Thin Modem 平台，轻量级 RTOS 系统，采用 22nm 工艺，集成 2G / 3G / 4G，内置 LPDDR2，配有 1.0GHz A7 CPU 核心，支持完整 eSIM 方案。

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