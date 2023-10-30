巨湾技研：全球首家超快充汽车动力电池专业工厂投产，年产能 4GWh

IT之家 10 月 30 日消息，巨湾技研今日宣布，全球首家超快充动力电池专业工厂正式投产，位于广州南沙的巨湾总部基地。

据介绍，该工厂占地 18.9 万平方米，总投资约 40 亿元，已投入使用产能 4GWh，号称是“全球唯一实现超快充电池量产，面向先进的超快乃至极快充动力电池规模化生产制造”。

该工厂是面向 XFC 极速电芯与后续新型储能器件及其 PACK 集成系统的研发和生产的“母工厂”，全面建成后总产能为 8GWh / 年。

巨湾技研表示，超快充动力电池专业工厂拥有五大亮点。IT之家汇总如下：

专用功能化电解液的注液与化成工艺，使电芯可高倍率持续充电并保持超长循环寿命。

多组分高精度上料系统结合原材料预混系统及高速匀浆系统，使得制备的电极片具有更好的电化学、热力学、力学特性。

特制超宽极耳焊接，不同于普通电池的超宽极耳设计，有效降低极速充电时的电阻及温升，并确保电池可靠性与安全性。

多层涂布 / 辊压创新工艺，实现电芯在高能密、长寿命、低成本条件下的极速快充。

严苛的环境湿度 / 洁净度控制，高于行业的环境标准，确保超充电池产品的一致性及超高安全、可靠性。

由该公司自主研发的电池号称从 0% 充至 80% 仅需 7.5 分钟，最大充电功率为 480kW，续航里程可达 400-500 公里。

IT之家此前报道，巨湾技研今年 6 月 6 日推出了新产品“凤凰电池”，其能量密度可达 260Wh / Kg，一次充电续航可达 1000 公里。

凤凰电池采用热管理技术，相比传统方案换热面积提升 18 倍，5 分钟即可将电池温度从 -20℃ 升高到 + 25℃；电池采用多合一弹仓式结构，系统体积利用率达 75%；内置冷却技术，极限热失控实验 48 小时不起火。

IT之家注：巨湾技研（广州巨湾技研有限公司）成立于 2020 年 9 月，是广汽集团首家内部孵化的首家混合所有制高科技民营企业，由广汽集团、广汽资本、广汽研究院先导技术团队与第三方战略伙伴持股平台共同出资组建。

巨湾技研专注超级快充动力电池和新一代突破性储能器及其系统的研发、生产、销售和服务，旗下 XFC（eXtreme Fast Charging）极速电池搭载在广汽埃安车型上创造了“最快电动汽车充电技术”的世界纪录。

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