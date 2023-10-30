工信部：前三季度我国出口笔记本电脑 10611 万台，同比下降 19%

IT之家 10 月 30 日消息，据工信微报官方公众号消息，前三季度，我国电子信息制造业生产正稳步恢复，行业出口分化明显，生产效益逐步回升，投资平稳增长，地区间营收差异较大。

IT之家从工信部披露数据得知，前三季度，我国出口笔记本电脑 10611 万台，同比下降 19%；出口手机 5.61 亿台，同比下降 8.5%；出口集成电路 1999 亿个，同比下降 5.1%。

▲ 电子信息制造业和工业出口交货值累计增速，图源 工信微报官方公众号

▲ 电子信息制造业和工业增加值累计增速，图源 工信微报官方公众号

前三季度，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 1.4%，增速较 1—8 月份提高 0.5 个百分点；增速分别比同期工业、高技术制造业低 2.6 个和 0.5 个百分点。9 月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长 4.5%。

前三季度，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 8.1%，降幅较 1—8 月份加深 0.1 个百分点，比同期工业降幅深 3.3 个百分点。9 月份，规模以上电子信息制造业出口交货值同比下降 8.3%。9 个中类行业中，4 个行业为正增长，5 个行业出口增速呈下降趋势。

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