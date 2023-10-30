百度文心一言专业版开启邀测：每日早上 9 点申请，可体验文心大模型 4.0

IT之家 10 月 30 日消息，百度文心一言专业版开启邀测活动，点此进入官网，每日早上 9 点开始申请，名额有限，领完即止。如成功获得邀测名额，官方将在当日发送短信通知，邀测权限将直接发放至账号，可体验文心大模型 4.0。邀测权限自邀测名额发放之日起 30 天内有效。活动时间：10 月 28 日-31 日。

据了解，文心一言专业版和普通版在功能和应用上略有不同。专业版更注重专业性和高级功能，而普通版则更注重基础功能和普遍使用。

专业版具备更多的高级功能，如语音输入、自然语言生成、文本摘要、智能回复等，适合需要更高要求的使用场景，如专业写作、科研、教育等领域。而普通版则更注重易用性和普遍性，适合日常使用和普通用户的需求。专业版还提供了更多的定制化服务，如个性化推荐、私有化部署等。

IT之家此前报道，李彦宏于 10 月 17 日在百度世界 2023 上正式发布文心大模型 4.0。李彦宏称这是迄今为止最强大的文心大模型，实现了基础模型的全面升级，在理解、生成、逻辑和记忆能力上都有着明显提升，综合水平“与 GPT-4 相比毫不逊色”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。