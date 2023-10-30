与铠侠合并未果，西部数据宣布将分拆为两家公司

IT之家 10 月 30 日消息，铠侠（原东芝存储，2018 年以 180 亿美元出售给美国贝恩资本，2019 年 10 月起更名为 Kioxia）与西部数据自 2021 年以来就一直在进行合并谈判，而这一合并案遭到了 SK 海力士的反对，因此在 10 月 26 日中止合并谈判。

西部数据周一宣布，在与 Kioxia 合并谈判陷入僵局后，该公司将分拆为两家独立上市公司，专注于硬盘和闪存市场。

截至IT之家发稿，西部数据股价盘前涨超 10%。

去年，在激进投资者 Elliott Management 披露其持有西部数据近 10 亿美元的股份并推动其分离这些业务后，该公司启动了审查工作。

上周有报道称，由于铠侠投资者 SK 海力士的反对，西部数据和铠侠之间的合并谈判陷入僵局，因此这笔交易开始变得复杂起来。

据介绍，西部数据一直在努力应对全球芯片过剩和闪存产品需求疲软的问题，而这反过来又增加了芯片制造商进行整合的压力。

如果西部数据和铠侠交易成功，合并后的公司将占据全球 NAND 闪存市场的三分之一份额，并将与龙头厂商三星电子持平，这一局面势必会对世界第三大 NAND 闪存制造商 SK 海力士的地位构成威胁。

“鉴于当前的约束条件，董事会最近几周越来越清楚地认识到，分拆是西部数据正确发展的下一步，并将使公司处于最佳位置，为我们的股东释放价值，”首席执行官 David Goeckeler 表示。

根据公司计划，这些业务的分离将以免税的方式进行，并计划在 2024 年下半年完成。

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