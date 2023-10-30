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首页 > 游戏之家>游戏快报

国产开放世界 ACT《望月》20 分钟实机演示公布

2023/10/30 20:44:52 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 10 月 30 日消息，国产开放世界动作游戏《望月》20 分钟实机演示公布，由望月游戏研究院开发，点此预约

《望月》是一款以现代国风幻想世界为背景的开放世界动作游戏，玩家将扮演名为「青乌」的脉者，与扭曲世界的「太阳」抗战，踏上未知且壮阔的“落日之旅”

IT之家注意到，望月游戏研究院是诗悦网络旗下工作室，推出了《长安幻想》《最后的原始人》 《云上城之歌》 《斗罗大陆: 武魂觉醒》《轩辕剑: 剑之源》《闪烁之光》 《仙凡幻想》《仙灵觉醒》等手游。

游戏简介：

“青乌，太阳升起之后世界将会发生改变。”

气脉塑造了世界，而太阳扭曲了规则。

遭到同伴背叛，陷入黑暗的你在现世苏醒，却发现‘太阳’高挂于天空之中。

而在那之上，是一座无法忽视，反转且悬浮在天上的现代都市 —— 天月城。

一切的一切都是如此陌生。

为何城市会在空中反转，自己到底沉睡了多久。

为何记忆中被称为灾害的太阳会成为人类的崇拜的对象。

为何同伴的继承者们将你视为祸患，要置你于死地。

为何，自己会在这个不再需要英雄的时代醒来。

为了看清真实，为了认清自我，为了得到意义，你，青乌决定投身到这场与世界为敌的旅途之中。

“即便如此…… 月也不会回来。”

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关键词：望月国产游戏开放世界

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