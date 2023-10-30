博通称收购 VMware 的交易仍将在 11 月协议到期前完成

IT之家 10 月 30 日消息，美国芯片制造商博通与云服务商 VMware 发布联合声明称，预计博通 690 亿美元（当前约 5057.7 亿元人民币）收购 VMware 的交易“仍将很快完成”，但无论如何都要在合并协议到期前完成。

据悉，两家公司之间的交易协议将于 11 月 26 日到期，目前已获得澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、英国、以色列、日本、南非、韩国等监管部门批准，也在所有必要管辖域获得了外国投资管制许可，但似乎还没有获得中国监管部门的批准。

两家公司表示，“根据美国并购法规，终止不存在任何法律障碍”。不过，如果由于未能及时获得监管批准而导致收购终止，博通须支付 15 亿美元（IT之家备注：当前约 109.95 亿元人民币）的终止费。

如果博通与 VMware 的合并最终因监管未能批准而终止，这将标志着博通五年内第二次因为地缘政治而并购失败。

2018 年，美国阻止了博通以 1420 亿美元收购高通的收购案，理由是美国半导体巨头被当时总部位于新加坡的公司收购会引发国家安全担忧，后续博通便直接将其总部迁至美国。

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