瑞莎科技推出 Radxa Zero 3W 开发板：基于瑞芯微 RK3566，售 122 元起

IT之家 10 月 30 日消息，瑞莎科技目前推出了一款 Radxa Zero 3W 开发板（SBC），搭载 1GB RAM、无 eMMC 闪存版本早鸟价售价为 122 元。

在设计上，Radxa Zero 3W 的外形规格与树莓派及 Zero 2W 相似，但一些接口和插槽位置有所不同。

▲ 图源 瑞莎科技

据悉，这款开发板搭载 1.6 GHz 瑞芯微 RK3566 处理器、最高支持 8GB RAM，最高支持 64GB eMMC 闪存，拥有 microSD 卡支持、micro-HDMI 端口、两个 USB Type-C 接口、蓝牙 5.0 及标准 40 针 Raspberry Pi GPIO 接口，瑞莎科技为该开发板提供 Debian 和 Ubuntu 两种镜像选择。

▲ 图源 瑞莎科技

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IT之家附 Radxa Zero 3W 开发板参数信息如下

SoC：瑞芯微 RK3566

CPU：四核 Arm Cortex-A55 处理器 @ 1.6 GHz

GPU：Arm Mali G52-2EE GPU，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0

NPU：0.8 TOPS AI 加速器

VPU：4Kp60 H.265 / H.264 / VP9 视频解码，1080p100f H.265 / H.264 视频编码

RAM：1GB、2GB、4GB 或 8GB LPDDR4

ROM：可选 8GB、16GB、32GB 或 64GB eMMC 5.1 闪存

视频输出：高达 1080p60 的 micro-HDMI 端口

无线能力：WiFi 4（802.11 b / g / n）和蓝牙 5.0

扩展能力：1 个 USB 3.0 Type-C 接口、1 个 USB 2.0 Type-C 接口

尺寸：65 x 30mm

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