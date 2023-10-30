瑞莎科技推出 Radxa Zero 3W 开发板：基于瑞芯微 RK3566，售 122 元起

IT之家 10 月 30 日消息，瑞莎科技目前推出了一款 Radxa Zero 3W 开发板（SBC），搭载 1GB RAM、无 eMMC 闪存版本早鸟价售价为 122 元。
在设计上，Radxa Zero 3W 的外形规格与树莓派及 Zero 2W 相似，但一些接口和插槽位置有所不同。
据悉，这款开发板搭载 1.6 GHz 瑞芯微 RK3566 处理器、最高支持 8GB RAM，最高支持 64GB eMMC 闪存，拥有 microSD 卡支持、micro-HDMI 端口、两个 USB Type-C 接口、蓝牙 5.0 及标准 40 针 Raspberry Pi GPIO 接口，瑞莎科技为该开发板提供 Debian 和 Ubuntu 两种镜像选择。
IT之家附 Radxa Zero 3W 开发板参数信息如下
SoC：瑞芯微 RK3566
CPU：四核 Arm Cortex-A55 处理器 @ 1.6 GHz
GPU：Arm Mali G52-2EE GPU，支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.1、OpenCL 2.0
NPU：0.8 TOPS AI 加速器
VPU：4Kp60 H.265 / H.264 / VP9 视频解码，1080p100f H.265 / H.264 视频编码
RAM：1GB、2GB、4GB 或 8GB LPDDR4
ROM：可选 8GB、16GB、32GB 或 64GB eMMC 5.1 闪存
视频输出：高达 1080p60 的 micro-HDMI 端口
无线能力：WiFi 4（802.11 b / g / n）和蓝牙 5.0
扩展能力：1 个 USB 3.0 Type-C 接口、1 个 USB 2.0 Type-C 接口
尺寸：65 x 30mm
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