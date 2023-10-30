京东补贴再降 100 元：小米 2 代全能扫拖机器人 2299 元新低

小米 米家全能扫拖机器人 2 今年 8 月中旬开售，官方定价 3499 元，京东自营 11.11 预售直降至 2699 元。

今日领 1999-200 元平台补贴券，定金 + 尾款实付 2499 元即可入手。

选择“以旧换新”下单，京东再补贴 100 元，尾款支持三期免息。

31 日晚 8 点前 1000 名付尾款的小伙伴（购买这个商品的前 1000 名，非全店前 1000 名），再免 100 元定金，折合仅需 2299 元新低价：

另外，即日起每天还可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用 + 多个红包叠加使用：点此抽取。

本次大促支持 30 天内享受价格保护，签收 30 天质量问题包退货，签收 180 天质量问题包换货。

晒单可再赢 50 元 E 卡，具体可见详情页。

实际优惠以付尾款时为准，如果价格不对或活动取消，小伙伴们可直接申请退定金。

以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，这款产品相比初代型号升级了“全自动上下水 2.0”（初代不支持上下水）、广域结构光避障，支持“自动添加清洁剂”，从 2.5L 升级到了 4L 大容量水箱，吸力从 4000Pa 升级到 6000Pa，支持贴边“扭扭擦”以及四种清洁模式。

这款拖扫机器人支持先扫后拖、拖布自清洁 + 自动风干、拖布自动抬升、自动集尘、LDS 激光导航、全屋智能联动等等。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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