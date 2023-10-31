高通公布 23W / 80W 骁龙 X Elite 参考跑分：傲视苹果 M2 等“群雄”

IT之家 10 月 31 日消息，高通日前公布骁龙 8 Gen 3 处理器官方参考跑分之后，近日也分享了骁龙 X Elite 处理器的相关基准测试数据，单核和多核跑分结果令人满意。

IT之家在 10 月 25 日发布的文章中，已经详细介绍了骁龙 X Elite 处理器，具体可以点击本文下方的相关阅读，深入阅读相关内容。

23W 和 80W 两个演示版本：

在体验区，高通向与会者展示了 2 台笔记本电脑，分别是注重续航表现的 23W 版本和注重性能的 80W 版本。

23W 处理器笔记本参考规格如下： Snapdragon X Elite CPU 23W / 4.0-3.4 GHz Boost / 14.5 英寸屏幕 / LPDDR5x-8533

80W 处理器笔记本参考规格如下： Snapdragon X Elite CPU 80W / 4.3-3.8 GHz Boost / 16.5 英寸屏幕 / LPDDR5x-8533

两款参考笔记本电脑还存在其他差异，80W 配置使用 16.5 英寸屏幕，最高分辨率为 3840x2160，并配备更大的 87Wh 电池，厚度为 16.8 毫米。

23W 配置则使用 14.5 英寸 OLED 屏幕，最高分辨率为 2880x1800，并配备 58Wh 电池，厚度为 15 毫米。

两款型号均具有主动冷却功能，并配备了最新的 LPDDR5x-8533 系统内存。

测试跑分结果

高通官方使用 Cinebench 2024、Geekbench 6、3DMark Wildlife Extreme、Aztec Ruins 和 UL Procyon AI 等软件，测试了两款骁龙 X Elite 处理器的性能成绩，并和苹果、英特尔和 AMD 的部分芯片进行了量化比较。

对比平台包括：

英特尔 - 酷睿 i7-13800H（14 核 CPU @115W）Razer Blade 15 2023

AMD - Ryzen 9 7940HS（8 核 APU @80W）ROG Zephtrus G14 2023

苹果 - M2 (8/10C) MacBook Pro 13 英寸 2022 年

Cinebench 2024

在 Cinebench 2024 中，搭载 Oryon 核心架构的 Snapdragon X Elite CPU 据称可提供比竞争对手高出 20% 的单核性能和两倍的多线程性能。

细分一下，80W 芯片比 Apple M2 快 9%，比 i7-13800H 快 15%，比 Ryzen 9 7940HS 芯片快 21%，而 23W X Elite CPU 分别是 1%、6% 和 12%。

从多线程分数来看，X Elite 80W 笔记本电脑比 Intel 快 22%，比 AMD 快 25%，比 23W 芯片快 28%，比 Apple M2 CPU 快 2 倍以上。

同样，23W 配置与更高瓦数的 Apple 和 Intel 同类产品并驾齐驱，并且比 Apple M2 快 66%。

CPU 跑分测试

在 Geekbench 中，单核领先幅度高达 10%，多核性能测试领先幅度高达 50%。从数据来看，两款 X Elite CPU 都保留了测试芯片中最高的单核性能，但主要区别在于多核测试。

80W X Elite 配置比英特尔快 5%，比 23W X Elite 芯片快 8%，比 AMD 快 24%，比苹果解决方案快 50%。

GPU 测试

对于 GPU 基准测试，高通宣称 Aztec Ruins 和 3DMark Wild Life Extreme 基准测试分别提高了 2.5 倍和 67%。Aztec Ruins 基准测试支持多种 API，包括 Vulkan、Metal、OpenGL ES 3.2、Desktop OpenGL、DirectX11 和 DirectX12。

UL Procyon AI 基准测试

该跑分用于评估 CPU、GPU 和专用神经引擎的推理性能。Apple 被排除在该基准测试之外，而 X Elite CPU 的速度比竞争对手快 10 倍以上。

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