执掌十年，黑莓 CEO 程守宗将于本周五退休

IT之家 10 月 31 日消息，据路透社报道，加拿大科技公司黑莓的首席执行官程守宗（John Chen）将于本周五退休，离开他执掌十年的这家公司。在他的任期内，黑莓从一家以硬件和设备为主的公司转型为一家专注于企业软件的公司。

该公司周一宣布，黑莓董事会成员理查德・林奇将担任临时首席执行官，同时物色永久性的继任 CEO。程守宗也将放弃董事会主席的职责，由林奇接替。

黑莓在美国上市的股票在周一收盘时上涨了 6.5%。

据IT之家了解，现年 68 岁的程守宗于 2013 年 11 月加入黑莓。黑莓曾以其全键盘商务手机而闻名，但自 2007 年苹果推出 iPhone 和安卓智能手机迅速普及后，其业务受到了重创。从那以后，黑莓转向专注于网络安全、车载软件和物联网（IoT）应用。

本月早些时候，黑莓表示将把 IoT 和网络安全业务分开，并计划在下一个财年为 IoT 业务进行子公司首次公开募股（IPO）。

去年，黑莓公司关闭了其智能手机业务，并试图出售其与移动设备相关的遗留专利。

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