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VGN VXE 蜻蜓 R1 系列鼠标发布：顶配支持星闪技术，售价 69 元~299 元

2023/10/31 7:18:04 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
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IT之家 10 月 31 日消息，VGN 旗下独立品牌 VXE 日前发布蜻蜓 R1 系列鼠标，起售价 69 元，部分型号将于 11 月 10 日 20:00 在京东平台开售。

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蜻蜓 R1 系列鼠标共分为五种型号，分别为 R1 SE、R1、R1 PRO、R1 PRO MAX、R1 ULTRA，售价区间在 69 元到 299 元。除了 R1 SE 鼠标首发搭载 PAW3395 SE 传感器，其余型号均搭载 PAW3395 传感器。

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其中，R1 ULTRA 是 VXE 首款搭载星闪技术的超轻量化鼠标，该产品搭载 Nordic52840 / 星闪芯片，具有超细腻冰涂层、54g 重量，支持有线 8K / 无线 4K 轮询率，搭载 500mAh 电池，连续续航时间可达 150 小时，支持有线 / 2.4G 无线两种连接方式，该型号将于 12 月发售。

值得一提的是，该系列产品仅有 R1 SE、R1 支持有线 / 2.4G / 蓝牙三模无线连接，R1 PRO、R1 PRO MAX、R1 ULTRA 目前仅支持有线 / 2.4G 无线连接。

IT之家附型号对比图：

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关键词：VXE 蜻蜓 R1VGN 鼠标星闪

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