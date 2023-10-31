PC 外设巨头罗技任命 Hannke Faber 为新首席执行官

IT之家 10 月 31 日消息，PC 外设厂商罗技国际（Logitech International）周一任命 Hanneke Faber 为新任首席执行官（CEO），自 12 月 1 日起生效。

据罗技官方介绍，Hanneke 在各种消费品、B2B 和电子商务业务领域拥有 30 多年的全球业务领导经验。她推动了联合利华、阿霍德德尔海兹和宝洁这三个公司价值数十亿美元的业务增长和重大转型。

Hanneke 在加入罗技之前曾在联合利华担任集团总裁，负责领导价值 140 亿美元（当前约 1026.2 亿元人民币）的营养业务。她的职责涵盖 150 多个国家和地区，包括全球品牌、研发、B2B 联合利华食品解决方案业务以及由全球约 60 家工厂和合同制造商组成的供应链。

罗技上一任 CEO —— Bracken Darrell 于 6 月离职并加入 Vans 运动鞋制造商 VF Corp，罗技上周表示，公司已接近找到新 CEO。

罗技在截至 9 月 30 日的第二季度实现利润增长并减缓销售额下降速度后，还上调了全年预期。

今年 9 月，罗技联合创始人 Daniel Borel 呼吁公司寻找一位新董事长，反对 Wendy Becker 继续担任该职位，并称罗技在 Becker 的领导下迷失了方向。

根据罗技第二季度财报，该公司前六月累计收入 20.32 亿美元（IT之家备注：当前约 148.95 亿元人民币），去年同期累计收入为 23.09 亿美元（当前约 169.25 亿元人民币），同比减少 12.01%。

罗技前六月累计净利润 2.00 亿美元（当前约 14.66 亿元人民币），去年同期累计净利润为 1.83 亿美元（当前约 13.41 亿元人民币），同比增长 9.25%。

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