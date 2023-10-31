苹果发布新款 24 英寸 iMac：搭载 M3 芯片，售价 10999 元起

IT之家 10 月 31 日消息，苹果今天发布了新一代 24 英寸 iMac，距离 M1 iMac 推出已近三年。新机具有与上一代类似的设计，但搭载了刚刚发布的 M3 芯片，更快、更高效。

在设计方面，新款 iMac 看起来和之前的差不多。苹果做了一些小的调整，但没有什么大的变化。新款 iMac 提供绿色、黄色、橙色、粉色、紫色、蓝色、银色 7 种炫彩外观，同时提供采用同系列配色、设计新颖的新款墙纸，厚度仅 11.5 毫米。

显示屏也和以前一样，新款 iMac 配备 24 英寸 1130 万像素 4.5K 视网膜显示屏，支持 P3 广色域、超过 10 亿种色彩和 500 尼特亮度。

最大的亮点是搭载了 M3 芯片，而 iMac 自 2021 年以来就没有更新过，当时配备了 M1 芯片。M3 芯片内部集成 8 核中央处理器和最多达 10 核的图形处理器，相比搭载 M1 芯片的前代产品，速度提升最高达 2 倍。依托 M3 芯片的新一代图形处理器，iMac 支持基于硬件加速的网格着色和光线追踪，能够提供更加准确的光照、反射和阴影效果，实现极度逼真的游戏体验。而借助于 16 核神经网络引擎和最新的媒体处理引擎，iMac 还能带来速度飞快的机器学习和视频表现。

新款 iMac 支持高速 Wi-Fi 6E 和蓝牙 5.3 ，下载速度相比前代产品提升最高达 2 倍，并可连接使用最新蓝牙配件；另外配备多达 4 个 USB-C 端口，包括 2 个支持超高速数据传输的雷雳端口，部分机型支持千兆级以太网接入标准，以及最高配置达 6K 的显示屏。

新款 iMac 配备 1080p FaceTime 摄像头和录音棚级麦克风，六扬声器系统支持空间音频。

新款 iMac 配备同系列配色的键盘、鼠标和触控板；可选配支持触控 ID 的妙控键盘 4，另支持基于触控 ID 的快速用户切换。

IT之家从官网获悉，新款 24 英寸 iMac 将于 11 月 1 日上午 9 点接受订购，11 月 7 日发售，提供 8GB 统一内存，256GB / 512GB 固态硬盘，售价 10999 元起。

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