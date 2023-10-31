墨西哥首都用上中国地铁，运营半个世纪的 1 号线“更新换代”

IT之家 10 月 31 日消息，据中车株机官方消息，墨西哥当地时间 10 月 29 日晚（北京时间 10 月 30 日凌晨），中车株机公司承建的墨西哥首都墨西哥城地铁 1 号线整体现代化改造项目正式开通运营。墨西哥城运营长达半个世纪之久的地铁 1 号线“更新换代”。

▲ 图源中车株机公众号，下同

据介绍，墨西哥城地铁 1 号线 1969 年开始运营，全长 18.83 公里，设有 20 个车站，是墨西哥最重要的一条地铁线路，每日客流量可达 100 多万人次。

墨西哥城地铁 1 号线整体现代化改造项目是中国中车首个海外“系统 +”项目，涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信信号系统、线路及机电系统全面现代化升级改造、全系统维保等，服务期长达 19 年。2022 年入选联合国开发计划署“全球十大 PPP 项目经典案例”。

IT之家从中车株机官方获悉，经过全新改造后的地铁 1 号线，一是配备了全新的 CBTC 系统（基于无线通信的列车自动控制系统），可以实现自动加减速、自动调度、自动停车，大幅提升了运营效率；二是全新的轨道系统解决了过去木质轨枕容易潮湿腐蚀的问题，极大提升了轨道整体强度和使用寿命；三是全新的乘客信息系统与广播系统增加了列车到站提醒功能，可以让乘客更加直观地了解列车运行时间。

此外，中车株机公司还专门为墨西哥城地铁 1 号线研发了新型胶轮地铁列车。列车为 9 节编组，最高运营速度每小时 80 公里，载客量高达 2252 人，创新性采用大胶轮走行、小胶轮导向的转向架，能满足 8% 的爬坡能力和 45 米的曲线半径通过能力。

为全力推进项目建设，中国中车在墨西哥克雷塔罗建设了本地化工厂，积极推进本地化制造，已交付车辆 15 列共 135 节，共开发本地供应商 100 余家，带动了当地轨道交通装备产业链发展，同时培训近 300 名墨方技术人员，提供了将近 1500 个就业岗位。

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