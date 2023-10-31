LCD 屏 + 天玑 8200：iQOO Z8 手机 1348 元起大促（赠五成保值换新）

iQOO Z8 手机开售于 9 月 7 日，搭载 LCD 屏 + 天玑 8200 处理器，8+256G 日常售价为 1699 元。

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iQOO Z8 搭载了联发科天玑 8200 芯片、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，采用了 3002mm² VC 均热板，散热总面积达 25026mm²，厚 8.75mm，重 201.5g，提供月瓷白、星野青、曜夜黑 3 种配色。

屏幕方面，这款手机采用了 6.64 英寸 2388×1080 分辨率 120Hz 刷新率 LCD 打孔直屏，拥有 240Hz 游戏触控采样率，亮度典型值达 480nit，峰值亮度达 500nit，激发亮度 650nit，通过 HDR10 认证，支持全局 DC 调光。

影像方面，该机前置镜头采用了 16MP（三星 S5K3P9，1/3.1"），后置 64MP 主摄（豪威 OV64B，1/2"，OIS，新增了个裁切 2 倍按钮）+2MP 景深（格科微 GC02M1B，1/5"）双摄。

其他方面，该机内置 5000mAh 电池，支持 1460 次深度充放电循环，支持 120W 快充，10 分钟充电 50%，支持 30W 融合快充协议和 65W PD 快充，IT之家发现该机还支持 7.5W 反向充电。

此外，该机采用侧边指纹识别方案，配备 X 轴线性马达、封闭式立体双扬，支持 NFC、红外遥控，保留 3.5mm 耳机孔，搭载基于 Android 13 的 OriginOS 3 系统。

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