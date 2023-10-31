SpaceX 已制造近 400 台猛禽发动机，用于发射星舰

IT之家 10 月 31 日消息，SpaceX 正在等待政府批准下一次星舰的试飞，这是目前世界上最大的火箭，与 SpaceX 的主力火箭猎鹰 9 完全不同，星舰使用猛禽发动机来产生数百万磅的推力。

星舰轨道试飞的暂停让 SpaceX 有机会加速猛禽发动机的生产，该公司已经制造了近 400 台猛禽发动机。

猛禽发动机的生产一直是星舰项目的关键痛点之一，至少在 SpaceX 测试活动的早期阶段是这样。这款发动机比为猎鹰 9 火箭提供动力的梅林发动机要强大得多，而且它还将所有的排放气体重新导入燃烧室，以提高燃料效率和功率输出，这需要高耐久性的零件和新的制造过程。

SpaceX 的首席执行官埃隆・马斯克在 2020 年的一次详细讲话中坦承了这些问题，他称第一次星舰测试将使用较少的发动机。一年后 2021 年，SpaceX 每两天就能生产一台猛禽发动机，表明该公司在最佳情况下每年可以生产 176 台发动机，前提是生产线全天候运转。2022 年，该公司又将这一速度提高了一倍。

现在根据 NASA 副局长帕姆・梅尔罗伊分享的一张图片显示，SpaceX 可能已经制造了多达 398 台猛禽火箭发动机。

IT之家注意到，梅尔罗伊的照片显示，她站在完全组装好的猛禽发动机前，在左上角有一个发动机上写着 398 的序列号，可以在其喷管上看到。SpaceX 最新的星舰发动机都是猛禽 2 发动机，根据其首席执行官埃隆・马斯克的说法，这些发动机比猛禽 1 减少了很多复杂性。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。