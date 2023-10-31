《上古卷轴 OL：无尽档案塔》游戏和 U40 更新现已登陆 PC / Mac

IT之家 10 月 31 日消息，B 社今天发布新闻稿，面向 Windows 和 macOS 设备正式推出了《上古卷轴 OL：无尽档案塔》游戏，并计划 11 月 14 日登陆 Xbox One、Xbox Series X|S、PlayStation 4 与 PlayStation 5 游戏主机。

游戏开发商 ZeniMax Online Studios 分享了新的预告片，展示了《上古卷轴 OL：无尽档案塔》游戏内的诸多新增功能，本次更新面向所有《上古卷轴 OL》游戏玩家开放，官方还放出了 U40 更新，为泰姆瑞尔冒险者们带来了一项全新 PvE 活动。

IT之家在此附上《无尽档案塔》介绍如下：

在“无尽档案塔”这座无比神秘的赫麦尤斯・莫拉据点之中一路拼杀，穿行于变幻不定的图书馆和蜿蜒扭曲的通道，体验永无止境的挑战。

某种邪恶力量正在这座曾经恢宏肃穆的档案塔中引发混乱，档案塔看守人马尔克斯特大师需要勇敢的探索者们开展调查并对抗腐化力量。