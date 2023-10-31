智云 20W 口袋摄影灯 M20 / M20C 发布：便签大小、可选 RGB，售价 399 元起

IT之家 10 月 31 日消息，智云上架了两款 20W 口袋摄影灯新品 —— M20 和 M20C，售价 399 元起。

两款摄影灯都拥有便签大小尺寸，78mm x 78mm。其中，M20C 支持全彩 RGB，色温可调 2500K-10000K，峰值照度 1950Lux。M20 色温可调 2700K-6500K，峰值照度 2010Lux。

智云五倍 M20 系列均采用定制设计的 MARK II 电子回压散热系统，号称能够大幅度缩减散热器厚度，优化散热风道，降低风阻。

此外，用户可选购柔光片、蜂巢片、四叶遮光板等控光配件，还支持蓝牙 Mesh 多灯组网。

续航方面，智云五倍 M20 系列配有 4500mAh 电池，在 20W 满功率下续航 40 分钟，支持 PD 供电边充边用。

智云五倍 M20 系列今日首发优惠 100 元，到手价 399 元起，IT之家附价格和参数表如下：

M20 标配：399 元

M20 套装：599 元

M20C 标配：699 元

M20C 套装：899 元

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