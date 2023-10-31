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智云 20W 口袋摄影灯 M20 / M20C 发布：便签大小、可选 RGB，售价 399 元起

2023/10/31 11:35:55 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 10 月 31 日消息，智云上架了两款 20W 口袋摄影灯新品 —— M20 和 M20C，售价 399 元起。

两款摄影灯都拥有便签大小尺寸，78mm x 78mm。其中，M20C 支持全彩 RGB，色温可调 2500K-10000K，峰值照度 1950Lux。M20 色温可调 2700K-6500K，峰值照度 2010Lux。

智云五倍 M20 系列均采用定制设计的 MARK II 电子回压散热系统，号称能够大幅度缩减散热器厚度，优化散热风道，降低风阻。

此外，用户可选购柔光片、蜂巢片、四叶遮光板等控光配件，还支持蓝牙 Mesh 多灯组网

续航方面，智云五倍 M20 系列配有 4500mAh 电池，在 20W 满功率下续航 40 分钟，支持 PD 供电边充边用。

智云五倍 M20 系列今日首发优惠 100 元，到手价 399 元起，IT之家附价格和参数表如下：

  • M20 标配：399 元

  • M20 套装：599 元

  • M20C 标配：699 元

  • M20C 套装：899 元

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关键词：智云摄影灯

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