大疆回应被美国罚 440 亿元传闻：系自媒体发酵，案件仍在审理过程中

IT之家 10 月 31 日消息，近日，网上有不少自媒体发布了“大疆被美国罚款 440 亿元”相关文章，从标题到内容，引起关注。

今日上午，大疆创新高级战略总监兼对外新闻发言人张晓楠向读创 / 深圳商报记者回应表示，这个是自媒体发酵的内容。相关案件在今年四月陪审团的裁决金额是 2.789 亿美元（IT之家备注：当前约 20.42 亿元人民币），案子仍在审理过程中。

IT之家查询获悉，此前，美国的 Textron Innovations 公司在得克萨斯州东区联邦法院起诉大疆，称大疆的多款无人机产品侵犯了其拥有的两项美国专利。今年 4 月，当地法院陪审团作出罚款 2.789 亿美金的裁决。

大疆当时就陪审团裁决给出的回应如下：“大疆不认同此次陪审团的裁定。DJI 的产品没有使用 Textron 的技术，对方是一家军用直升机公司，而我们是一家民用无人机公司，完全不是一类产品。事实上，Textron 本次用来诉讼的核心专利是 2011 年申请的，但是 DJI 在 2009 年推出的 XP3.1 中就用到了该项技术。因此，我们会考虑继续上诉，相信当地法律最终会给出公正的结论。”

此外，今年 5 月，有国内自媒体称“大疆硬气拒缴 20 亿巨额罚款”。然而这也是一个彻头彻尾的“假消息”，或者说是大疆自己都没有确认的信息，却在他们口中就直接定性为“拒缴”，而且还多出了近 6000 万元的罚款。

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