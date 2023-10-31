英特尔 15 代酷睿 Arrow Lake 处理器桌面 / 移动端将有不同的指令集

IT之家 10 月 31 日消息，服务器处理器比桌面端支持更多的指令并不罕见。但爆料人 @InstLatX64 发现，英特尔 Arrow Lake S 台式机 CPU 将比笔记本电脑 CPU 支持更多的指令。

根据《50th Future ISA Guide》文件，LGA1851 封装中的 Arrow Lake 处理器将支持 AVX-VNNI-INT16、SHA512、SM3 和 SM4 等指令。此外，该 CPU 将支持 LBR 事件日志记录功能。

这些指令都无法在移动端 Arrow Lake 处理器中搭载，可能是因为 SoC 芯片中的超低功耗 x86 内核不支持这些指令，英特尔官方没有给出具体解释。

其中，AVX-VNNI-INT16 是矢量神经网络指令，具有 16 位整数数据类型，专门用于加速卷积神经网络（CNN）和深度学习工作负载，用于生成式 AI。SHA512、SM3 和 SM4 是加密技术，旨在加速适当的加密算法。

据IT之家此前报道，英特尔 Arrow Lake-S 是下一代桌面 CPU 平台（15 代酷睿），将使用新的 LGA-1851 插槽，预估 2024 年下半年上市。

英特尔 Arrow Lake-S 相比较 Raptor Lake Refresh，单线程工作负载方面有望改进 5%，多线程有望改进 15%。

下一代桌面和移动端采用新的微架构，其中性能核心叫 Lion Cove，效率核心叫 Skymont，这些新系列还将采用 Intel 20A 工艺节点，并采用基于 Alchemist 的 Xe-LPG 架构。

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