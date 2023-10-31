IT之家 10 月 31 日消息，realme 日前发布官方公告，真我 GT Neo5 SE 手机开启 realme UI 5.0 x 安卓 14 尝鲜版招募，报名时间为今日（10 月 31 日）15 点起开启报名，报满为止。

IT之家附本次尝鲜版部分更新日志：

泛在服务

新增 realme UI 泛在服务智慧车空间，全新 Car+ 车联可直接投屏至车机系统使用，提供驾驶场景下的智慧跨端服务

智慧高效

优化随身工作台跨端同步体验，提升办公效率

优化识文，新增支持识别部分语种的手写体文字

优化手机搬家，新机快速验证，快速迁移设备数据

安全隐私

新增隐私水印，为证件照一键添加保护水印，图片分享更安全

优化照片与视频权限管理，应用访问更安全

性能优化

提升系统稳定性，提升应用启动速度，优化动画流畅性

水生设计

升级水生色彩系统，采用自然柔和且更清晰的界面风格，带来更舒适的色彩体验

新增水生主题系统铃声，优化系统 UI 提示音效，提升声音质感

优化系统动效，带来细腻丝滑的动效设计

人文关怀

更新系统定制输入法，支持生僻字的显示与输入

报名方法如下：

需要注意的是，由于部分第三方应用暂未适配安卓 14，因此升级尝鲜版本前，用户需要在软件商店内将所有应用更新到最新版本，如仍有兼容性问题，需要耐心等待应用后续更新适配。银行类 App、公司 / 组织专用的 App 尤其需要注意。

此外，想要升级的真我 GT Neo5 SE 用户需要先将手机升级到 RMX3700_13.1.0.120 版本，本次尝鲜版体验名额为 1000 人，先到先得。

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