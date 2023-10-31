中兴 U10S Pro 4G 随身 Wi-Fi 今晚开售：支持 WiFi 6，249 元

IT之家 10 月 31 日消息，中兴 U10S Pro 4G 随身 Wi-Fi 将在今晚 8:00 开售，目前已上架电商平台，售价 249 元。

IT之家此前曾报道过该款随身 WiFi 上架电商平台，以下附该款产品的具体参数信息：

该设备支持一个 nano SIM 卡，即插即用，支持移动、联通、电信、广电的 4G 网络；支持 Wi-Fi6，峰值速率号称达到 229Mbps，最多支持 32 台设备同时连接。

据介绍，该设备可用于出差旅行、自驾出行、野餐聚会、宿舍游戏、临时展会、户外直播等场景，可带来“全场景”上网体验。

该设备配备了一块圆形屏幕，可一键查询、查看设备运行状态、速率、流量状态、连接用户、管理内容等信息。

其电池容量为 3000mAh，采用可拆卸设计，典型场景下使用时间可达 10 小时。

外形规格方面，该设备长宽高分别为 108x59.8x18.9mm，净重 0.12kg。

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