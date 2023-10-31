智己汽车 NOA 高速高架辅助驾驶覆盖地图更新，增加 6 省 4 城

IT之家 10 月 31 日消息，智己汽车今日发布公告，智己汽车高速高架 NOA 领航辅助功能的覆盖地图，在国庆之后再次迎来了更新。

本次新增覆盖区域为 6 省 4 城，包括福建、江西、河北、安徽、宁夏、甘肃的省际高速以及厦门、南昌、石家庄、合肥的市内高速高架路段。

IT之家查询获悉，截至目前，智己汽车高速高架 NOA 已覆盖全国 18 省 30 城，高速高架 NOA 已全面开放的路段范围包括：

上海、苏州、杭州、成都、广州、北京、南京、宁波、温州、无锡、深圳、武汉、郑州、西安、长沙、重庆、天津、东莞、佛山、济南、青岛、昆明、贵阳、常州、南通、台州、厦门、南昌、石家庄、合肥 30 座城市的高速高架路段。 江苏、浙江、湖北、河南、陕西、湖南、广东、山东、云南、贵州、四川、海南、福建、江西、河北、安徽、宁夏、甘肃 18 个省的省际高速。

新开放的地图数据通过云端下发，需要下载，时间约 30 分钟~60 分钟。更新完数据后不会立即生效，用户锁车下电后，再次上车唤醒车辆时生效。

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