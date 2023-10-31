小米米家分区洗烘一体机 15KG 今晚开售：双直驱电机，到手价 4599 元

IT之家 10 月 31 日消息，小米米家日前推出一款分区洗烘一体机岩川白（15KG），这款新品将于今晚 8 点在电商平台开售，到手价 4599 元。

IT之家从商品页面获悉，新款米家洗烘一体机采用上下分区设计，支持双路智能投放，自动感知衣物重量，无需每次手动添加；上下筒均配备直驱电机，搭配智能芯片及算法，保证内筒 90° 内小幅摆动；整机一体式钢骨结构，配置上下筒独立减震系统，双行程减震器。

功能上，这款新品采用轻柔洗、摔打洗、拍打洗、内压洗、对冲洗、空气洗 6 种不同的洗涤仿生动势，此外还支持快速洗模式，实现衣物 15min 不间断速洗。智能烘干方面，该产品可实时监测筒内温度，配合智能算法，避免过烘造成热损伤，衣干即停。此外，该产品还支持巴氏除菌除螨、银离子除菌、95°C 高温筒清洁功能，并提供专业抗菌门封。

智能化方面，新款米家洗烘一体机可实现米家 App 远程控制，可选多种上下筒模式，支持 OTA 在线升级，通过更新洗涤模式适应更多新面料。通过全屋互联功能，洗衣结束后可实现米家 App 实时消息推送，小爱音响会语音提醒或播放音乐，晾衣架自动下降，自动开灯默契配合晾衣。

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