奇瑞风云 A8 官图发布：纯电续航 100 公里，竞争秦 PLUS DM-i

IT之家 10 月 31 日消息，奇瑞汽车近日发布了旗下全新新能源车型风云 A8 的官方图片，该车是基于艾瑞泽 8 打造的插电式混合动力车型，采用了奇瑞最新的鲲鹏超能混动 C-DM 系统，由 1.5T 发动机和电动机组成。该车将于 2023 年底正式上市，与秦 PLUS DM-i 等车型展开竞争。

从外观上看，IT之家注意到风云 A8 与艾瑞泽 8 燃油版车型保持了高度一致，但在细节上进行了一些调整，以突出其新能源车型的身份。例如，该车换装了奇瑞全新的扁平化 Logo，中网造型也进行了更新，内部采用点阵式布局的银色装饰点缀，两侧雾灯区域也增加了蓝色元素。

内饰方面，风云 A8 延续了艾瑞泽 8 燃油版车型的设计风格，配备了双联屏、多功能平底方向盘以及电子挡杆等配置。此外，该车还有望配备 10 安全气囊、高通骁龙 8155 芯片以及 L2 级驾驶辅助系统，提升安全性和智能化水平。

动力方面，风云 A8 搭载了第五代 ACTECO 1.5TGDI 高效混动专用发动机与电机组成的插电混动系统，其中发动机最大功率 115 千瓦，峰值扭矩 220 牛・米；电机最大功率 150 千瓦，最大扭矩 310 牛・米；传动系统匹配 DHT150 混动变速箱。该车的纯电续航可达 100 公里，但电池容量目前还暂未曝光。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。