RISC-V 领军企业 SiFive 谈裁员后未来发展：将“抓住新兴机会”、继续提供“领先产品”

IT之家 10 月 31 日消息，RISC-V 生态系统中的关键公司之一 SiFive，日前宣布正在经历“一场重大的重组”，这场重组主要是大规模裁员和业务重心转移，这一举动给 SiFive 的未来以及其对 RISC-V 的贡献带来了不确定性。

▲ SiFive 公司的 Logo

IT之家此前曾报道，SiFive 发布声明称，SiFive 预计裁员 20% （约 140 人），涉及不同的团队。其中大部分是工程师，还有一些销售和产品人员。

日前 SiFive 的创始人兼首席执行官 Patrick Little 发布了一篇名为 “The Road Ahead” 的博文，主要介绍裁员后未来公司的发展。

RISC-V 在过去几年取得的进展令人惊叹。从部署用于基本嵌入式核心的 ISA 到为消费产品、数据中心、自动驾驶汽车和下一代可穿戴设备中的高性能应用程序的飞跃，比任何人预期的更快、更强大。 在 SiFive，我们正在重塑计算。自 RISC-V 成立以来，我们一直在推动其转型，我们的产品正被全球半导体行业最有才华的设计师整合到最具创新的产品中。 经过多年的快速增长，我们研究了 SiFive 的业务，并意识到有必要根据公司的前瞻性目标重新调整我们的运营。在保持灵活性和与客户密切合作的同时，我们确定需要将我们的优先事项和资源重新集中在最有前途的机会上。 我们对我们的员工感到非常自豪。此前进行重组涉及‘艰难的决定’，但从战略上讲，我认为我们需要发展并继续领导我们的行业向前发展。我们祝愿我们所有的同事一切顺利。 SiFive 继续提供世界上最广泛、性能最高的 RISC-V 产品组合。我们的 IP 已集成到无数产品中，今天正以大容量硅运输。我们继续添加到我们的行业第一和投资组合中，包括我们本月早些时候宣布的产品 —— SiFive Performance P870 和 SiFive Intelligence X390。 我们的四个产品系列承诺保持不变，包括基本、智能、性能和汽车解决方案。有了这些产品线，我们完全有能力推动增长，并利用这个时代最大的机遇：人工智能、ADAS、电动汽车、可穿戴设备、移动等。 随着谷歌将 Android 带入 RISC-V 生态系统，我们在 AI 应用程序以及可穿戴设备和移动等消费品方面拥有令人兴奋的新机会。

▲ 图源 SiFive

IT之家发现， Patrick Little 在文章中，认为 SiFive 发展状况十分良好，该公司对自己的未来持乐观态度，因为有充足的资金，并预计其产品的需求将保持高位。

SiFive 同时声称其将继续提供 RISC-V 产品组合。包含此前推出的 SiFive Performance P870 和 SiFive Intelligence X390，及该公司的“四大产品”承诺。

不过虽然 SiFive 自认良好，但该公司重组所带来的影响，依然在外界引发了关于其未来轨迹和 RISC-V 领域影响力的相关问题，给公司对 RISC-V 标准和行业发展路径的未来贡献带来了不确定性。

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