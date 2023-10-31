阿里云推出“云工开物”计划，给中国所有在校大学生每人送一台云服务器

IT之家 10 月 31 日消息，在今日举办的 2023 云栖大会上，阿里云首席技术官周靖人发布阿里云高校计划“云工开物”，计划将为中国所有在校大学生免费提供一台云服务器，所有高校学生可享受 300 元免费额度。

此外，阿里云还将为签约高校提供更大规模的算力资源支持。目前，清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学和华南理工大学等高校已首批达成合作。

IT之家查询阿里云官网发现，完成学信网高校学生实名认证的学生即可领取 300 元无门槛优惠券，其中港澳台地区近期开启。

此外，完成高校学生实名认证，且为合作高校的学生即可领取 3 折的阿里云全量公共云产品折扣优惠。

阿里云官方表示，高校学生通用权益面向所有中国高校学生开放，具体包括中国大陆及港澳台地区专科、本科、硕士、博士、在职研究生等高等教育学籍在内的在校学生人群，在此基础上，阿里云合作高校学生可再享受 3 折专属权益。

此外，阿里云合作高校教师（含博士后），提交信息通过后，即可领取 5 折的阿里云全量公共云产品折扣优惠。

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